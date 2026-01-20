এইচএসসি পাসে চাকরি দেবে বাংলাদেশ এয়ারলাইনস

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির একটি পদে মোট ৪০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পরদিন ৮ জানুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: অ্যাপ্রেন্টিস মেকানিক (লাইন অ্যান্ড বেজ মেইনটেন্যান্স), ৪০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি পাস হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ স্কেলে ন্যূনতম ৪ থাকতে হবে। এসএসসিতে সাধারণ গণিত, উচ্চতর গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞান ও এইচএসসিতে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে গ্রেড পয়েন্ট ৫ থাকতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড নম্বর থেকে সার্ভিস চার্জসহ আবেদন ফি বাবদ ৩৩৫ টাকা অনলাইনে ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই https://bbal.teletalk.com.bd/bbal11/ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।