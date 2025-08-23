হোম > চাকরি > সরকারি

কম্পিউটার কাউন্সিলে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিসিসির চার ধরনের শূন্য পদে মোট ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৪টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান।

বেতন: ৯,০০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ল্যাব সহকারী।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

