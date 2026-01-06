নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ফল প্রকাশ

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (এনসিসি) বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. নূর কুতুবুল আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সহকারী প্রোগ্রামার, জিআইএস অ্যানালিস্ট ও সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, গত ২৯ ডিসেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। মৌখিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ৮ জানুয়ারি সিটি করপোরেশনের প্রশাসকের কাছে চাকরিতে যোগদানপত্র দাখিল করতে হবে।
নিয়োগের পর পুলিশ ভেরিফিকেশনের সময় অথবা যেকোনো সময় ভুল তথ্য বা জাল কাগজপত্রে চাকরি লাভের ঘটনা উদঘাটিত হলে চাকরিচ্যুতি বা বরখাস্ত করাসহ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বেতন-ভাতা ফেরত গ্রহণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।