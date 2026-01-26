স্থানীয় সরকার বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৫৪ প্রার্থী

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জেলা পরিষদসমূহে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে অনুষ্ঠিত বহুনির্বাচনী ও লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৫৪ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
২৪ জানুয়ারি স্থানীয় সরকার বিভাগের জেলা পরিষদ শাখার উপসচিব খোন্দকার ফরহাদ আহমদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। একটি পদে অনুষ্ঠিত বহুনির্বাচনী ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় যথাসময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে এসএমএস আকারে জানানো হবে। মৌখিক পরীক্ষার জন্য পৃথকভাবে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না, লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের মূলকপি প্রদর্শনপূর্বক প্রতিটির ১টি করে সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে। এর সঙ্গে পূরণ করা আবেদন ফরমের রঙিন প্রিন্ট কপি জমা দিতে হবে।
এ ছাড়া জেলার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর অথবা এসব পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের মূলকপি প্রদর্শনপূর্বক প্রতিটির একটি করে সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।
আবেদনকারী কোনো কোটার দাবিদার হলে তার সমর্থনে সরকারের সর্বশেষ জারিকৃত নীতিমালা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ/প্রমাণপত্র প্রদর্শনপূর্বক প্রতিটির একটি করে সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।