সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ জনের চাকরির সুযোগ

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির চার ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র সরাসরি, ডাকযোগে ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার টাইপিস্ট।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দ্বিতীয় বিভাগ/সমমানের গ্রেডসহ এসএসসি পাস হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
পদসংখ্যা: ১১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। জাত সুইপারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ৪টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: প্রার্থীর বয়সসীমা ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদন ফি: ৬০০ টাকা।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা প্রার্থীদের তিন সেট দরখাস্ত রেজিস্ট্রার, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের অনুকূলে প্রেরণ/দাখিল করতে হবে। আবেদন সেটের মধ্যে এক সেট সত্যায়িত হতে হবে। অন্য দুটি সত্যায়িতের অনুরূপ ফটোকপি দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি