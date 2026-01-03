ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলে ৫৭ জনের চাকরির সুযোগ

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলে (এফআরসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ৫৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৬ জানুয়ারি থেকে অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: প্রোগ্রামার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রোনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৬।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক, ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট, পরিসংখ্যান বা আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
পদের নাম ও সংখ্যা: মানদণ্ড নির্ধারণী কর্মকর্তা, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
পদের নাম ও সংখ্যা: মনিটরিং কর্মকর্তা, ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
পদের নাম ও সংখ্যা: নিরীক্ষা চর্চা কর্মকর্তা, ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট, আইন বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রোগ্রামার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রোনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১টি।
যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান বা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-১০।
পদের নাম ও সংখ্যা: ব্যক্তিগত সহকারী কাম কম্পিউটার
অপারেটর, ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৪।
পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাবরক্ষক, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান বা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-১৪।
পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব
সহকারী, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৪।
পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরকিপার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি বা কন্ট্রোল অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস
সহায়ক, ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-২০।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন
করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ৫টা।