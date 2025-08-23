হোম > চাকরি > সরকারি

বরিশাল সিটি করপোরেশনে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

বরিশাল সিটি করপোরেশনে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। করপোরেশনে সাত ধরনের শূন্য পদে সাতজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৪ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নিয়ম অনুসরণ করে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (পানি সরবরাহ)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল বা তড়িৎকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: চিফ অ্যাকসেসর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অথবা অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির তিন বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছরের মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: উচ্চমান সহকারী।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: স্যানিটারি ইন্সপেক্টর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রশাসক, বরিশাল সিটি করপোরেশন বরাবর নির্ধারিত তথ্য সংবলিত চাকরির দরখাস্তে আগামী ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল বারীর কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে। একই সঙ্গে আবেদনপত্রের স্ক্যানড কপি পিডিএফ ফরম্যাটে ceo.bcc.gov.bd @gmail.com মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

কম্পিউটার কাউন্সিলে চাকরির সুযোগ

বিআইডব্লিউটিএর লিখিত পরীক্ষা ৬ সেপ্টেম্বর, প্রার্থী ৯৫৮

মৎস্য অধিদপ্তরের এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০০

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষার সূচি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৪ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

স্যাটেলাইট কোম্পানির লিখিত পরীক্ষা ২৩ আগস্ট

খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৫

সহকারী জজ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদ ১০০

অফিস সহায়ক নেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

পানি উন্নয়ন বোর্ডে ৪৬৮ জনের বড় নিয়োগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা