ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা নেবে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়টির একটি শূন্য পদে ৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এ নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।
পদের নাম: ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা।
পদ সংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ১৮–৩২ বছর।
আবেদন ফি: ১১২ টাকা।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি