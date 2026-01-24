হোম > স্বাস্থ্য > স্বাস্থ্য টিপস

র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমের লক্ষণ ও চিকিৎসা

র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমে ফেশিয়াল মাংসপেশির প্যারালাইসিস হয়। যাকে হান্টস সিনড্রোম বা হারপিস জস্টার অটিকাসও বলা হয়। র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমের কারণে ফেশিয়াল নার্ভের জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন আক্রান্ত হয়। জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন একটি সেনসরি গ্যাংলিয়ন। এই সিনড্রোম হয়ে থাকে হারপিস জস্টার ভাইরাসের পুনরায় সক্রিয় হওয়ার মাধ্যমে। এই ভাইরাস আগে রোগীর মধ্যে চিকেন পক্স সৃষ্টি করত।

র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমের লক্ষণগুলো

  • ব্যথাযুক্ত র‍্যাশ
  • ব্লিস্টার
  • কানে ব্যথা
  • কানে শোনা ব্যাহত হতে পারে
  • মাথাব্যথা
  • কথা বলতে সমস্যা
  • জ্বর
  • মাথা ঘোরানো
  • খেতে বা পান করতে সমস্যা
  • শুষ্ক চোখ
  • স্বাদের পরিবর্তন

চিকিৎসা: র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমের চিকিৎসায় ওরাল স্টেরয়েড ব্যবহার করতে হবে। অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ অ্যাসাইক্লোভির ডাক্তারের নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করতে হবে। ডা. মো. ফারুক হোসেন পরামর্শ দেন, অ্যাসাইক্লোভির, ভ্যালাসাইক্লোভির অথবা ফ্যামিসাইক্লোভির—এই তিন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস ওষুধ সেবন করা যায়। নিউরোমডুলেটিং ড্রাগস; যেমন এমিট্রিপটাইলিন, প্রিগাবালিন, ব্যাকলোফেন সেবন করা প্রয়োজন হতে পারে এবং মাঝে মাঝে রোগীর ফিজিওথেরাপির দরকার হতে পারে।

