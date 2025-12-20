হোম > স্বাস্থ্য > স্বাস্থ্য টিপস

ঠান্ডার সময় ব্যায়াম শুরু করার আগে

ফিচার ডেস্ক

ঠান্ডার সময় ব্যায়াম শুরুর আগে অনেকে তা নিষেধ করেন। কারণ, ঠান্ডা আবহাওয়া হাঁপানি উদ্রেককারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

এ ছাড়া বায়ুদূষণের কারণেও শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে। তবে কিছু সতর্কতা মেনে ব্যায়াম করা যেতে পারে। সেগুলো হলো—

মোটা পোশাক পরে বাইরে যেতে পারেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে, বেশি মোটা পোশাক পরা যাবে না। এতে ব্যায়াম করতে অসুবিধা হয় এবং তা শ্বাসকষ্টের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়া খুব গরম পোশাক পরলে প্রচুর ঘাম হয়। যখন ঠান্ডা বাতাস এসে শরীরে লাগে, তখন ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যায়; ফলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

  • ব্যায়াম শুরুর আগে পানি পান করে নিতে হবে। যাতে শরীর আর্দ্র না হয়।
  • ব্যায়াম করার আগে ওয়ার্ম আপ করুন।
  • ঠান্ডা বাতাস ফুসফুসের ক্ষতি করে না। এমনকি খুব ঠান্ডা বাতাস ফুসফুসে পৌঁছানোর সময় শরীরের তাপমাত্রায় উষ্ণ হয়। তবে যাদের হাঁপানি বা সিওপিডি আছে, ঠান্ডা বাতাস তাদের শ্বাসনালিতে জ্বালাপোড়া তৈরি করতে পারে। সে কারণে মাস্ক ব্যবহার করা ভালো। এটি শ্বাসনালিতে জ্বালা হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় এবং শ্বাস নেওয়া বাতাসকে উষ্ণ ও আর্দ্র করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

গুরুতর হাঁপানির ক্ষেত্রে প্রস্তুতি

হাঁপানির চিকিৎসা নির্ভর করে লক্ষণগুলো কতটা গুরুতর, তার ওপর। গুরুতর হাঁপানির সংক্রমণে নিয়মিত চিকিৎসা উপকারে আসে না। তাই জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গুরুতর হাঁপানির রোগীরা রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ জানতে পালস অক্সিমিটার সঙ্গে রাখতে পারেন। তবে রোগীর অবস্থা বেশি খারাপ হওয়ার আগে অবশ্যই তাকে হাসপাতালে যেতে হবে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।

সম্পর্কিত

শীতে খিচুড়ি কেন খাবেন

শীতে যেসব খাবার মন শান্ত রাখবে

শীতকালীন নানা রোগ থেকে মুক্ত থাকবেন যেভাবে

থাইরয়েড হরমোন কম থাকার লক্ষণ

নাক ডাকা: কারণ, ঝুঁকি এবং প্রতিকার

পিঠব্যথা: কারণ, লক্ষণ ও করণীয়

সবজি সংরক্ষণ করবেন যেভাবে

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর ৫ উপায়

শীতে ত্বকের যত্ন ও চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের উপায়

শীতকালীন বিষণ্নতা কাটাতে যা করবেন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা