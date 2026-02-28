হোম > স্বাস্থ্য > স্বাস্থ্য টিপস

সেহরির পর ভালো ঘুমে যা করতে পারেন

ফিচার ডেস্ক

রমজান মাসে আমাদের স্বাভাবিক অভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আসে। এ সময় খাওয়াদাওয়ার সময় ও ধরন বদলে যায়। আরও বদলে যায় ঘুমের সময়। এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় শরীরকে। এ জন্য নতুন করে অনেক অভ্যাস তৈরি করতে হয়।

সেহরি খাওয়ার পর অনেকের ঘুমানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ সময়ের প্রশান্তিদায়ক ঘুমের জন্য কিছু বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সঠিক সময়ে ঘুম আর পরিমিত খাদ্যাভ্যাস আপনার সেহরিকে করবে আনন্দময় এবং পরবর্তী দিনটিকে করবে আরও সতেজ ও প্রাণবন্ত।

যা যা করবেন

তৈলাক্ত ও ভারী খাবার বাদ দিন: সেহরিতে অতিরিক্ত মসলাযুক্ত বা ভাজাপোড়া খাবার খাওয়ার পর বুকে জ্বালাপোড়া হতে পারে, যা আপনার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবে। তাই সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার বেছে নিন।

পর্যাপ্ত পানি পান: একবারে অনেক বেশি পানি পান না করে অল্প অল্প পান করুন। আর ঘুমানোর ঠিক আগ মুহূর্তে অতিরিক্ত পানি পান করবেন না। তাতে ঘুমের মধ্যে বারবার প্রস্রাবের বেগে জেগে উঠতে হবে না।

বিছানায় যাওয়ার আগে: খাওয়ার পরপরই শুয়ে পড়বেন না। ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করুন। এতে খাবার হজম সহজ হবে এবং ঘুমের মান উন্নত হবে।

ঘরের পরিবেশ শান্ত রাখা: পুনরায় ঘুমানোর সময় ঘরের আলো কমিয়ে দিন এবং কোলাহলমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করুন।

