রমজানে থাইরয়েড রোগীদের করণীয়

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতিকে বলা হয় হাইপোথাইরয়েডিজম। এটি হতে পারে অটো এমিনোর কারণে কিংবা থাইরয়েড গ্রন্থিতে কোনো সংক্রমণ বা আয়োডিনের ঘাটতি অথবা থাইরয়েডের কোনো অপারেশন বা থাইরয়েড গ্রন্থিতে রেডিও আয়োডিন থেরাপি দেওয়ার পর।
থাইরয়েডের ওষুধ লেভো থাইরক্সিন সাধারণত সকালে খালি পেটে খেতে হয়। কিন্তু পবিত্র রমজান মাসে কীভাবে খাবেন? খালি পেটে এই ওষুধ ভালো কাজ করে। তাই রমজান মাসে আপনি সেহরির আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা আগে এই ওষুধ খেয়ে নিতে পারেন। যদি আপনি মনে করেন, সেহরির এত আগে উঠতে পারবেন না, তাহলে রাতের খাবার খাওয়ার চার ঘণ্টা পর, অর্থাৎ রাতে শোয়ার সময়ও এই ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। কারণ, খাওয়ার চার ঘণ্টা পর আপনার পাকস্থলী খালি হয়ে যাবে। তাই এটিকে খালি পেট ধরা হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, থাইরয়েডের ওষুধ খাওয়ার আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে গ্যাসের ওষুধ, আয়রন, ক্যালসিয়াম—এগুলোর কোনোটাই খাওয়া যাবে না। এসব ওষুধ থাইরয়েড ওষুধের শোষণ কমিয়ে দিতে পারে।
চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে থাইরয়েডের ওষুধের ডোজ কমানো কিংবা বাড়ানো অথবা বন্ধ করবেন না। প্রতি তিন মাস পর থাইরয়েডের পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। এ ছাড়া হরমোন বিশেষজ্ঞ অথবা এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
এসব ছাড়াও বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে নিয়মিত থাইরয়েডের ওষুধ না খেলে। তাই এ ধরনের রোগীরা নিয়মিত ওষুধ খাওয়া চালিয়ে যাবেন।
এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল, কাকরাইল, ঢাকা