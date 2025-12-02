অতীত ভুলে নতুন অধ্যায় শুরু করলেন সামান্থা

গুঞ্জন অনেক দিনের। বছর দুয়েক ধরে শোনা যাচ্ছিল, পরিচালক রাজ নিধিমোরুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু। গত বছর থেকে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর ছবি প্রকাশ্যে আসতে থাকে। সেই সূত্রে এ গুঞ্জন আরও বাড়ে। তবে সামান্থা কিংবা রাজ কখনো তা স্বীকার করেননি। অবশেষে সামান্থা শুধু তাঁদের সম্পর্ক প্রকাশ্যেই আনলেন না, বরং জানালেন বিয়ের খবরও।
তারকাসুলভ জাঁকজমক নয়, ছিমছামভাবেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন রাজ-সামান্থা। গতকাল সোমবার সকালে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে সদগুরুর ইশা ফাউন্ডেশনের লিঙ্গ ভৈরবী মন্দিরে তাঁদের চার হাত এক হয়। একেবারেই পারিবারিক পরিবেশে বিয়ে সারেন তাঁরা। অতিথি ছিলেন মাত্র ৩০ জন। মন্দিরের নিয়ম অনুযায়ীই সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।
বিশেষ দিনে সামান্থা সেজে উঠেছিলেন টুকটুকে লাল ভারী ডিজাইনের বেনারসিতে। নামমাত্র মেকআপ, খোঁপায় ফুল, হাতে মেহেদি, গাভর্তি সোনার গয়না। রাজের পরনে ছিল ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি, সঙ্গে ঘিয়ে রঙের কোট। পরিচালক-অভিনেত্রী দুজনেরই এটি দ্বিতীয় বিয়ে। এই শীতেই যে রাজ-সামান্থা সংসার শুরু করবেন, সেটা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি বলিউড কিংবা দক্ষিণের সিনে দুনিয়ার কেউ।
কাজের সূত্রেই কাছাকাছি এসেছিলেন রাজ-সামান্থা। ২০২১ সালে নাগা চৈতন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলেন সামান্থা। শারীরিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই বছর রাজ-ডিকের পরিচালনায় ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান: সিজন ২’ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেন সামান্থা।
গত বছর ‘সিটাডেল: হানি বানি’তেও একসঙ্গে কাজ করেন তাঁরা।
সামান্থার কঠিন সময়ে সাপোর্ট সিস্টেম হয়ে তাঁর পাশে ছিলেন রাজ। কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও তাই দারুণ বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল দুজনের মধ্যে। সেটাকে সম্বল করে নতুন সঙ্গীর হাত ধরে জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রাখলেন সামান্থা। তাঁর এ যাত্রা সুখের হোক, সে কামনাই করছেন অভিনেত্রীর সহকর্মী ও ভক্তরা।