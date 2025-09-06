প্রেক্ষাগৃহের পর এবার ওটিটিতে আসছে 'কুলি'

প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির এক মাসের মধ্যেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে রজনীকান্ত অভিনীত 'কুলি'। ১১ সেপ্টেম্বর প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। প্রাইম ভিডিওর অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে সিনেমার নতুন পোস্টার শেয়ার করে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
সোনা চোরাচালানের গল্পকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে কুলি সিনেমার গল্প। যেখানে একজন কুলির অতীত ও বর্তমানের টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে। অ্যাকশন থ্রিলার গল্পে সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন লোকেশ কানাগরাজ।
রজনীকান্ত ছাড়া এতে আরও অভিনয় করেছেন নাগার্জুন, শ্রুতি হাসান, সত্যরাজ, সৌভিন সাহির, উপেন্দ্র প্রমুখ। অতিথি চরিত্রে রয়েছেন আমির খান।
ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ১৪ আগস্ট মুক্তি পায় কুলি। এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে সিনেমাটি প্রায় ৫১৫ কোটি রুপির ব্যবসা করেছে। চলতি বছর তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যবসা করেছে সিনেমাটি।