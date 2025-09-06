হোম > বিনোদন > দক্ষিণের সিনেমা

প্রেক্ষাগৃহের পর এবার ওটিটিতে আসছে 'কুলি'

বিনোদন ডেস্ক

কুলি সিনেমায় রজনীকান্ত। ছবি: সংগৃহীত

প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির এক মাসের মধ্যেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে রজনীকান্ত অভিনীত 'কুলি'। ১১ সেপ্টেম্বর প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। প্রাইম ভিডিওর অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে সিনেমার নতুন পোস্টার শেয়ার করে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

সোনা চোরাচালানের গল্পকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে কুলি সিনেমার গল্প। যেখানে একজন কুলির অতীত ও বর্তমানের টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে। অ্যাকশন থ্রিলার গল্পে সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন লোকেশ কানাগরাজ।

রজনীকান্ত ছাড়া এতে আরও অভিনয় করেছেন নাগার্জুন, শ্রুতি হাসান, সত্যরাজ, সৌভিন সাহির, উপেন্দ্র প্রমুখ। অতিথি চরিত্রে রয়েছেন আমির খান।

ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ১৪ আগস্ট মুক্তি পায় কুলি। এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে সিনেমাটি প্রায় ৫১৫ কোটি রুপির ব্যবসা করেছে। চলতি বছর তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যবসা করেছে সিনেমাটি। 

সম্পর্কিত

মাত্র ৪ কোটিতে তৈরি কন্নড় সিনেমা ১২ দিনে আয় করল ৫০ কোটি

‘তাকে কয়েক মিনিটের জনপ্রিয়তা উপভোগ করতে দাও’, অভিযোগের জবাবে বললেন বিজয়

ফাহাদ ফাসিলের বাটন ফোন নিয়ে শোরগোল, দাম শুনলে চমকে যাবেন

চার দশকে ৭৫০ সিনেমায় অভিনয়, প্রয়াত তেলুগু অভিনেতা কোটা শ্রীনিবাস রাও

অ্যাটলির সিনেমায় একাই চার চরিত্রে আল্লু অর্জুন

আর কেউ ব্যাকবেঞ্চার নয়, মালয়ালম সিনেমা বদলে দিল ক্লাসের নিয়ম

প্রেমের গুঞ্জন উসকে দিল সামান্থা-রাজের নতুন ছবি

বাংলায় মুক্তি পাবে ‘কান্তারা’ সিনেমার প্রিকুয়েল

শ্রীদেবীর সঙ্গে রাশমিকার তুলনা

মহেশ বাবু-প্রিয়াঙ্কার সিনেমায় রাজামৌলির ৫০ কোটির সেট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা