তুহিনের সুরে সাফিনার ‘অবুঝ প্রেমের সাতকাহন’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

শফিক তুহিন ও সাফিনা করিম। ছবি: সংগৃহীত

শফিক তুহিন একাধারে গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী। ১৬ জানুয়ারি নিজের সংগীত আয়োজনে গান প্রকাশ করেছেন শফিক তুহিন। ‘ফড়িং প্রজাপতি’ শিরোনামের গানটি লিখেছেন হায়াত কামাল। দ্বৈত কণ্ঠের গানটিতে তুহিনের সহশিল্পী সাফিকা নাসরিন মিমি। সম্প্রতি প্রকাশিত হলো শফিক তুহিনের লেখা ও সুর করা নতুন গান। ‘অবুঝ প্রেমের সাতকাহন’ শিরোনামের গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন কানাডাপ্রবাসী সাফিনা করিম।

অবুঝ প্রেমের সাতকাহন গানটির সংগীতায়োজন করেছেন সালমান জাইম। মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছেন চন্দন রায় চৌধুরী। ভিডিওতে মডেল হিসেবে অভিনয়ও করেছেন সাফিনা করিম। মিউজিক ভিডিওটি সাফিনা করিমের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে।

গানটি নিয়ে শফিক তুহিন বলেন, ‘সাফিনা করিম একজন গুণী কণ্ঠশিল্পী। কানাডায় তাঁর পরিচিতি আছে। তাঁর গান আগে শুনেছি। তাঁর গায়কি মাথায় রেখে গানটি সুর করার চেষ্টা করেছি। গানটি তাঁর কণ্ঠে বেশ ভালো লাগছে। প্রকাশের পর থেকে ভালো সাড়াও পাচ্ছি।’

সাফিনা করিম বলেন, ‘শফিক তুহিন ভাই খুব সুন্দর একটি গান তৈরি করেছেন আমার জন্য। কথা ও সুর দুটোই আমার খুব ভালো লেগেছে। চেষ্টা করেছি ভালো গাওয়ার। কতটা পেরেছি সেটা শ্রোতারা ভালো বলতে পারবেন। তবে, গানটি প্রকাশের পর থেকে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি আমি। আমার মনে হয়, শ্রোতারা গানটি শুনে নিরাশ হবেন না।’

