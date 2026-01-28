হোম > বিনোদন > গান

দক্ষিণ কোরিয়ার বিটিএস মেক্সিকোতে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, আরও কনসার্ট চেয়ে প্রেসিডেন্টের চিঠি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

কে-পপ ব্যান্ড বিটিএস। ছবি: সংগৃহীত

চার বছরের দীর্ঘ বিরতির পর কে-পপ ব্যান্ড বিটিএসের কামব্যাক ট্যুরের টিকিট পেতে হাহাকার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তাঁর দেশে আরও বেশি শো আয়োজন করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

গত সোমবার মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেইনবাউম বলেন, ‘আমি কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি লিখেছি। এখনো উত্তর পাইনি। তবে আশা করছি, সেটি ইতিবাচক হবে।’

এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে, বিটিএস তাদের ৭৯ দিনের বিশ্ব সফরের অংশ হিসেবে আগামী মে মাসে মেক্সিকো সিটিতে তিনটি শো করবে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, টিকিট ছাড়ার মাত্র ৪০ মিনিটের কম সময়ে সব বিক্রি হয়ে যায়।

এদিকে কিছু ভক্ত টিকিটমাস্টার ও রিসেল প্ল্যাটফর্মগুলোর বিরুদ্ধে টিকিটের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ানোর অভিযোগ তুলেছেন, যা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্যমতে, টিকিটমাস্টারে টিকিটের দাম ১ হাজার ৮০০ থেকে ১৭ হাজার ৮০০ পেসো (১০০ থেকে ১ হাজার ৩০ ডলার) থাকলেও রিসেল প্ল্যাটফর্মগুলোতে তা ১১ হাজার ৩০০ থেকে ৯২ হাজার ১০০ পেসো পর্যন্ত দামে বিক্রি হয়।

মেক্সিকোর ভোক্তা অধিকার সংস্থা টিকিট বিক্রির প্রক্রিয়ায় ‘অন্যায্য ও প্রতারণামূলক আচরণের’ দায়ে স্টাবহাব ও ভিয়াগোগোর মতো রিসেল প্ল্যাটফর্মগুলোকে শাস্তির আওতায় এনেছে।

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট জানান, প্রায় ১০ লাখ তরুণ বিটিএসের কনসার্ট দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু টিকিট ছিল মাত্র ১ লাখ ৫০ হাজারটি।

শেইনবাউম বলেন, বিটিএস ব্যান্ডটি মেক্সিকোর তরুণদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়।

স্পটিফাইয়ের তালিকায় মেক্সিকো বিশ্বজুড়ে কে-পপের পঞ্চম বৃহৎ বাজার। গত পাঁচ বছরে দেশটিতে এই ঘরানার গানের স্ট্রিমিং বেড়েছে ৫০০ শতাংশের বেশি।

স্থানীয় কনসার্ট আয়োজক প্রতিষ্ঠান ওসেসা যখন জানায়, ব্যান্ডের ব্যস্ত সূচির কারণে নতুন শো যোগ করা সম্ভব নয়, তখনই শেইনবাউম দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিউংকে চিঠি লেখেন।

তবে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

