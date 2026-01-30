দক্ষিণ কোরিয়ার ২৭ বছর বয়সী জনপ্রিয় গায়িকার মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন

দক্ষিণ কোরিয়ার বিনোদন অঙ্গনে আবারও নেমে এল শোকের ছায়া। জনপ্রিয় কোরিয়ান গায়িকা মো সু-জিন মাত্র ২৭ বছর বয়সে মারা গেছেন। তাঁর পরিবার মৃত্যুর কারণ প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁর এজেন্সি ‘প্যানিক বাটন’ এক বিবৃতিতে এই দুঃসংবাদ নিশ্চিত করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘অ্যাকুস্টিক কলাবোর কণ্ঠশিল্পী মো সু-জিন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।’ পাশাপাশি পরিবারের ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে এজেন্সি জানায়, মৃত্যুর কারণসহ কোনো নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা হবে না। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) ডেইলি মেইলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২০ সালে জনপ্রিয় অ্যাকুস্টিক ডুয়ো ‘অ্যাকুস্টিক কলাবো’-তে যোগ দেন মো সু-জিন। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে অল্প সময়েই তিনি শ্রোতাদের ভালোবাসা অর্জন করেন। ২০২২ সালে ব্যান্ডটি তাদের আগের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে আইনি বিরোধে জড়ালেও পরে ‘প্যানিক বাটন’-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। ব্যান্ডের কাজের পাশাপাশি সু-জিন একক ক্যারিয়ারও গড়ে তুলছিলেন। ২০২৫ সালের জুনে তিনি তাঁর একক গান ‘ইওর ইউনিভার্স’ প্রকাশ করেন।
মো সু-জিনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁর সহশিল্পী ও ভক্তদের পক্ষ থেকে সামাজিক মাধ্যমে শোকবার্তা আসতে থাকে। তাঁর ব্যান্ড সঙ্গী কিম সেউং-জে আবেগঘন বার্তায় লেখেন, ‘তুমি ছিলে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তুমি আমাকে সুখের মানে শিখিয়েছ এবং বেঁচে থাকার শক্তি দিয়েছ।’ ভক্তদের একজন লেখেন, ‘তোমার গান চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকবে।’
মো সু-জিনের মৃত্যু দক্ষিণ কোরিয়ার শোবিজে সাম্প্রতিক একাধিক মর্মান্তিক ঘটনার ধারাবাহিকতায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। গত বছর অভিনেতা সং ইয়ং-কিউ, মার্চে কে-পপ তারকা হুইসং, অভিনেত্রী কিম সাই-রন, এর আগে ২০২৩ সালে অভিনেতা লি সান-কিউন ও আইডল মুনবিন—এভাবে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে দেশটির বিনোদন শিল্পের তীব্র প্রতিযোগিতা ও মানসিক চাপ নিয়ে।