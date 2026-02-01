অনিরাপদ শহর দাবি করে লন্ডনে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ফেলে গেলেন টম ক্রুজ

লন্ডনের অভিজাত নাইটসব্রিজ এলাকায় নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ তুলে সেখানকার একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছেন হলিউড তারকা টম ক্রুজ। রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) ব্রিটিশ গণমাধ্যম ‘ডেইলি মেইল’-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাইড পার্কের পাশের প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড (৫৮৯ কোটি টাকার বেশি) মূল্যের অ্যাপার্টমেন্টটি তিনি নীরবে ত্যাগ করে গেছেন।
‘মিশন: ইম্পসিবল’ খ্যাত ৬৩ বছর বয়সী এই অভিনেতা দীর্ঘদিন ধরে নাইটসব্রিজে বসবাস করছিলেন। তবে সম্প্রতি ওই এলাকায় একের পর এক বড় অপরাধ, বিশেষ করে প্রকাশ্য ডাকাতির ঘটনায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বলে দাবি করেছে তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ সূত্র। ওই সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, কাছের একটি বিলাসবহুল ঘড়ির দোকানে সংঘটিত এক দুঃসাহসিক ডাকাতিই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ‘টার্নিং পয়েন্ট’।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুখোশধারী ডাকাতেরা মোটরবাইকে এসে দোকানটিতে হামলা চালায়। তারা স্লেজহ্যামার দিয়ে কাচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে এবং নিরাপত্তারক্ষীদের দিকে ভয় দেখায় বলে অভিযোগ। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় ২০টি উচ্চমূল্যের ঘড়ি লুট করে তারা পালিয়ে যায়। তবে বিবিসি জানিয়েছে, ওই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি এবং পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।
টম ক্রুজের ঘনিষ্ঠ সূত্রটি ডেইলি মেইলকে বলেছেন, ‘দোকানটিতে এই অতিমাত্রায় আগ্রাসী হামলা প্রমাণ করে দিয়েছে, বহু-মিলিয়ন পাউন্ডের ফ্ল্যাটগুলোর চারপাশে নিরাপত্তা কতটা দুর্বল।’
নাইটসব্রিজে থাকাকালে টম ক্রুজকে প্রায়ই ভোরবেলায় দৌড়াতে দেখা যেত। স্থানীয় দোকান ও হোটেলকর্মীদের কাছে তিনি পরিচিত হলেও চলাফেরায় ছিলেন বেশ নীরব। তবে ঘটনার পরপরই দ্রুত ফ্ল্যাট ছাড়েন তিনি। কনসিয়ার্জ কর্মীরা জানান, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর পেন্টহাউস থেকে মালপত্র সরিয়ে নেওয়া হয়।