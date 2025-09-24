দুর্গাপূজায় মুক্তি পাচ্ছে একাধিক সিনেমা, জোর নেই প্রচারে

একসময় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নির্মিত হতো নতুন সিনেমা। সাম্প্রতিক সময়ে সেই আমেজ আর দেখা যায় না। এখন নির্মাতা-প্রযোজকদের দৌড়ঝাঁপ শুধু দুই ঈদকে ঘিরে। যে করেই হোক ঈদে আসতে হবে সিনেমা, কম হলে মুক্তি পেলেও যেন কোনো সমস্যা নেই। তবে এবার দুর্গাপূজায় মুক্তির তালিকায় রয়েছে একাধিক সিনেমা। যদিও সেসব সিনেমা নিয়ে চোখে পড়েনি উল্লেখযোগ্য প্রচার।
দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২৬ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে মোস্তাফিজুর রহমান মানিকের ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’, মাকসুদ হোসেনের ‘সাবা’ এবং এস এম শফিউল আযমের ‘উদীয়মান সূর্য’। তবে সিনেমাগুলোর পোস্টার, ট্রেলার বা টিজার প্রকাশসহ সব ধরনের আয়োজনেই ছিল স্বল্পতা। অনেকটা দায়সারাভাবে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাগুলো।
প্রেমের গল্প নিয়ে মোস্তাফিজুর রহমান মানিক বানিয়েছেন স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা। কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে আছেন আদর আজাদ ও নিশাত নাওয়ার সালওয়া। তবে সিনেমার প্রচারে পাওয়া যায়নি নায়ক-নায়িকার কাউকেই। একাই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন নির্মাতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিদিন নিয়ম করে পোস্ট দিচ্ছেন। যাঁরা সিনেমাটি নিয়ে লিখছেন, তাঁদের পোস্ট শেয়ার করছেন। আদর আজাদকে সিনেমা মুক্তির কথা জানিয়ে প্রচারে অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানালেও তিনি প্রচার করছেন না বলে জানান পরিচালক মানিক। তবে এ নিয়ে নায়কের প্রতি কোনো অভিযোগও নেই নির্মাতার।
২০২০ সালে করোনা মহামারির সময়ে হয়েছিল স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা সিনেমার শুটিং। এক বছর পর ২০২১ সালে সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পায়। অবশেষে ছাড়পত্র পাওয়ার চার বছর পর আলোর মুখ দেখছে সিনেমাটি। দেরি হওয়ার কারণে সিনেমাটি নিয়ে নায়ক আদর আগ্রহ দেখাচ্ছেন না বলে মনে করেন নির্মাতা মানিক। এদিকে বছর দুয়েক আগে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার কারণে সিনেমাটি এড়িয়ে যাচ্ছেন সালওয়া। আদর-সালওয়া ছাড়া এ সিনেমায় অভিনয় করেছেন আলীরাজ, মারুফ আকিব, রেবেকা প্রমুখ।
অসুস্থ মাকে নিয়ে সাবা নামের এক মেয়ের সংগ্রামের গল্পে নির্মিত হয়েছে সাবা সিনেমা। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী। গত বছরের সেপ্টেম্বরে টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয় সাবার। এরপর বুসান, রেড সি, গোথেনবার্গ, সিডনি, রেইনড্যান্সসহ প্রায় এক ডজন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় এটি। এবার দেশের দর্শকের দেখার পালা। তবে দর্শকের কাছে পৌঁছানোর তাগিদ হয়তো কম নির্মাতাদের। কারণ, প্রচারে একেবারেই গতি নেই।
গত বছর ডিসেম্বরে ‘প্রিয় মালতী’ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয়েছিল মেহজাবীনের। সে সিনেমার
প্রচারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ক্যাম্পেইন করতে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রীকে। সিনেমা নিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন, নিজ হাতে পোস্টার লাগাতেও দেখা গেছে তাঁকে। তবে এবার তেমন কিছুই চোখে পড়েনি। যেটুকু প্রচার হচ্ছে, তা শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতেই আটকে আছে। এখনো শহরে কোথাও চোখে পড়েনি পোস্টার।
উদীয়মান সূর্য নির্মিত হয়েছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের গল্পে। লিনেট ফিল্মসের প্রযোজনায় সিনেমার কাহিনি, সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনা এবং পরিচালনা করছেন এস এম শফিউল আযম। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সাদমান সামীর ও কান্তা নুর। আরও অভিনয় করেছেন শিশির আহমেদ, তামান্না জুলি, ওবিদ রেহান, সাজ্জাদ সাজু, আনোয়ার সিরাজী প্রমুখ। এ সিনেমার প্রচারের অবস্থা আরও নাজুক। উদীয়মান সূর্য নামের কোনো সিনেমা যে দুর্গাপূজায় মুক্তি পাচ্ছে, সেটা হলমালিকদের অনেকে জানেনই না।
এদিকে দুর্গাপূজার পরপরই আগামী ৩ অক্টোবর মুক্তি পাবে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’। করোনা-পরবর্তী সময়ে রিফ্রেশমেন্টের জন্য কুয়াকাটায় বেড়াতে যাওয়া কয়েকটি ব্যাচেলর গ্রুপকে নিয়ে এই সিনেমার কাহিনি। বানিয়েছেন নাসিম সাহনিক। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আব্দুন নূর সজল, শিরিন শিলা, কায়েস আরজু, কচি খন্দকার, মুকিত জাকারিয়া প্রমুখ। এ সিনেমাও পিছিয়ে আছে প্রচারে। হাতে সময় আছে মাত্র এক সপ্তাহ। এখন পর্যন্ত নির্মাতা একাই সিনেমার প্রচারে নানা ধরনের চেষ্টা চালিয়ে গেলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রচারে দেখা যায়নি সিনেমার অভিনেতা আব্দুন নূর সজল, শিরিন শিলাদের।
ঈদ ছাড়া সিনেমা চলে না, এমন একটি ধারণা ও বিশ্বাস ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে দেশের সিনেমা অঙ্গনে। সিনেমা মন্দার এমন সময়ে প্রচারহীন সিনেমা মুক্তি কতটা যৌক্তিক, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। প্রচারের দৈন্যতা যেমন সিনেমার জন্য অশনিসংকেত, তেমনি আরও ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে, কোনো ধরনের প্রচার ছাড়া নীরবে সিনেমা মুক্তি দেওয়া। অনেকেই বলছেন, প্রচারহীন সিনেমা মুক্তি নয়, যথার্থ প্রচার চালিয়ে সিনেমা মুক্তি দিতে পারলেই ঈদ ছাড়াও মিলতে পারে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।