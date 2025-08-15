বাংলাদেশে প্রথমবার ‘দ্য আইসক্রিম সেলার্স’

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যার পর কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া ছোট দুই ভাইবোনের জীবনসংগ্রামের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ডকুমেন্টারি ফিল্ম ‘দ্য আইসক্রিম সেলার্স’। বানিয়েছেন সোহেল রহমান। এখন পর্যন্ত বিশ্বের ৪০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়েছে এই চলচ্চিত্র। এবার দ্য আইসক্রিম সেলার্স দেখা যাবে বাংলাদেশে। আগামীকাল শনিবার বিকেল ৫টায় ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) ক্যাম্পাস অডিটরিয়ামে প্রদর্শিত হবে দ্য আইসক্রিম সেলার্স।
দ্য আইসক্রিম সেলার্সের গল্পে দেখা যাবে, কক্সবাজারে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থীশিবিরে ঘুরে আইসক্রিম বিক্রি করে দুই ভাইবোন। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, মিয়ানমারে বন্দী থাকা বাবার মুক্তির জন্য ঘুষের টাকা জোগাড় করা।
শিশুদের চোখে যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি ও মানবিক বিপর্যয়ের হৃদয়বিদারক ছবি তুলে ধরা এই চলচ্চিত্রটি অডিয়েন্স চয়েস বেস্ট ফিচার ডকুমেন্টারি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আমেরিকার সিয়াটলে তাসভির সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। এ ছাড়া কানাডার মন্ট্রিয়লে সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বেস্ট ফিচার ডকুমেন্টারি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে।
চলচ্চিত্রটির বাংলাদেশ প্রিমিয়ার আয়োজন করছে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের ফিল্ম অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রাম সিনেমাস্কোপ। প্রদর্শনী শেষে থাকবে পরিচালক সোহেল রহমানের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব।