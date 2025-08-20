কাজ নেই রুদ্রনীলের, অর্থকষ্টে বিক্রি করেছেন বাড়ি-গাড়ি

এক সময় টালিউডে রুদ্রনীল ঘোষ ছিল নিয়মিত মুখ। নানা চরিত্রে প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়। তবে গত কয়েক বছরে বদলে গেছে চিত্র। ইদানীং আর সেভাবে পর্দায় দেখা যায় না তাঁকে। সেটার পেছনে একটাই কারণ—রাজনীতি। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে টালিউডে অনেকটাই কোণঠাসা রুদ্রনীল।
অনেক দিন ধরে হাতে কাজ না থাকায় অর্থকষ্টে ভুগছেন বলে জানিয়েছেন রুদ্রনীল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, অর্থাভাবে নিজের বাড়ি-গাড়িও বিক্রি করতে হয়েছে তাঁকে। রুদ্রনীল বলেন, ‘আমি রেঞ্জ রোভার চড়তাম। ৬৫ লাখ টাকার গাড়ি। কোনো রাজনীতির পয়সায় নয়, আমার অভিনয়ের পরিশ্রমের টাকা দিয়ে কেনা। গাড়িটা বিক্রি করতে হয়েছে। রানীকুঠির একটি ফ্ল্যাটও বেচতে হয়েছে।’
রুদ্রনীল বলেন, ‘আমার হাতে কাজ নেই। তাহলে কী করব? চুরি তো করব না। গাড়ি-বাড়ি বেচতে হয়েছে, কারণ, দীর্ঘ দিন ধরে আমাকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমার রোজগারটা তো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ছিল।’ এক সময় যেসব নির্মাতা-বন্ধুদের সিনেমায় নিয়মিত অভিনয় করতেন, এখন রাজনৈতিক মতভেদের কারণে তাঁরা আর ডাকেন না রুদ্রনীলকে।
এ নিয়ে আক্ষেপ করে বললেন, ‘আমার প্রিয় বন্ধুরা তাদের সিনেমায় আমাকে নিতে ভয় পায়। কারণ, আমাকে নিলে তাদের শুটিংয়ে অসুবিধা হবে। শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ আমার এসব বন্ধুবান্ধবেরা যখন ভাত খেতে পেত না, তখন রুদ্রনীল ঘোষ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল।’
কলেজজীবনেই ছাত্ররাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল রুদ্রনীলের। বাম দলের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরে যোগ দেন তৃণমূলে। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি আবারও দল বদলে বিজেপিতে যোগ দেন। ভোটেও দাঁড়িয়েছিলেন বিজেপির হয়ে। তবে জিততে পারেননি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে দেখা যেতে পারে রুদ্রনীলকে।
এখনো বিয়ে করেননি রুদ্রনীল। দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে একা থাকেন। জানালেন, ২০২৬ সালে বিয়ের পরিকল্পনা করছেন। পাত্রীর খোঁজ চলছে। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসার ইচ্ছা তাঁর।
সম্প্রতি অভিনেতা রুদ্রনীল আবারও আলোচনায়। দীর্ঘ দিন আটকে থাকার পর এ মাসে মুক্তি পেয়েছে দেব-শুভশ্রীর ‘ধূমকেতু’। এ সিনেমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুদ্রনীল। নায়ক-নায়িকাকে ছাপিয়ে সেই চরিত্রে রুদ্রনীলের অভিনয় মন কেড়েছে দর্শকের।