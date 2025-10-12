লন্ডনে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছিলেন রোজিনা

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন। পাঁচ মাস ধরে লন্ডনে চিকিৎসা চলছে তাঁর। এ মাসের শুরুতে ইলিয়াস কাঞ্চনের অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে এলেও চিত্রনায়িকা রোজিনা খবরটি আগে থেকেই জানতেন। গত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে লন্ডনে থাকাকালে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর খোঁজখবর নেন রোজিনা।
গণমাধ্যমে রোজিনা বলেন, ‘আমি জুলাইতেই জেনেছিলাম কাঞ্চনের মাথায় টিউমার ধরা পড়েছে। তখন থেকেই নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছি তাঁর পরিবারের সঙ্গে, খোঁজ নিয়েছি। সেপ্টেম্বরে লন্ডনে তাঁর মেয়ের বাসায় গিয়েছিলাম। তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, গল্প করি, ছবি তুলি। অসুস্থ হলেও মানসিকভাবে খুব দৃঢ় মনে হয়েছে তাঁকে।’
রোজিনা আরও বলেন, ‘অসুস্থতার ধকলে কিছুটা বিধ্বস্ত দেখালেও কাঞ্চন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন নিয়মিত। ধীরে ধীরে নানা বিষয়ে আমার সঙ্গে কথাও বলেছেন। ব্রেনে যেহেতু সমস্যা, মাঝেমধ্যে কিছু কথা ভুলে যান। তবে আমি তাঁকে ভালোই দেখেছি।’
ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে অনেক সিনেমায় অভিনয় করেছেন রোজিনা৷ সেই সময়ের স্মৃতির কথা জানিয়ে রোজিনা বলেন, ‘ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে আমি অনেক সিনেমায় অভিনয় করেছি। কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও অধ্যবসায়ের কারণে আজও তিনি দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে আছেন। মানুষ হিসেবে কাঞ্চন অসাধারণ— শান্ত, ভদ্র এবং গভীরভাবে মানবিক একজন মানুষ।’
এ বছরের শুরু থেকে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন। অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, ইলিয়াস কাঞ্চনের মাথায় টিউমার হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ২৬ এপ্রিল লন্ডনে যান ইলিয়াস কাঞ্চন। সেখানে চলছে তাঁর চিকিৎসা।
লন্ডনে গিয়ে প্রথমে স্ট্রিট ক্লিনিকে চিকিৎসা শুরু হয় ইলিয়াস কাঞ্চনের। দীর্ঘ দুই মাস নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গত ৫ আগস্ট লন্ডনের উইলিংটন হাসপাতালে অধ্যাপক ডিমিট্রিয়াসের নেতৃত্বে তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়। এখন অভিনেতার কেমোথেরাপি চলছে৷ জানা গেছে, সপ্তাহে পাঁচ দিন করে মোট ছয় সপ্তাহ চলবে কেমোথেরাপি। এরপর আরও চার সপ্তাহ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে তাঁকে।