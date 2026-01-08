হোম > অর্থনীতি

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে জনতা ব্যাংক ও বিএফআইইউর সভা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

জনতা ব্যাংকে এএমএল ও সিএফটি বিষয়ে বোর্ড পর্যায়ের সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

রেগুলেটরি অথরিটি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গত ১৭ ডিসেম্বর জনতা ব্যাংক পিএলসির সম্মানিত ডিরেক্টরদের সঙ্গে ‘অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অন এএমএল অ্যান্ড সিএফটি ফর দ্য বোর্ড অব ডিরেক্টরস’ শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় ব্যাংকের করপোরেট সুশাসন জোরদার করতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (এএমএল) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের (সিএফটি) গুরুত্ব, বিএফআইইউ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি ব্যাংকের দায়বদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি নৈতিক ব্যাংকিং চর্চা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

এ সময় বিএফআইইউর দুই সদস্য অতিরিক্ত পরিচালক মো. মশিউর রহমান ও যুগ্ম পরিচালক মো. মাহবুবুর রহমান প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে এএমএল ও সিএফটি প্রতিরোধে বোর্ড পর্যায়ের ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ে সম্যক ধারণা তুলে ধরেন।

পাশাপাশি সভায় ব্যাংকের পক্ষ থেকে এএমএল ও সিএফটি প্রতিরোধ-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। একই সঙ্গে একটি কার্যকর ও যুগোপযোগী পরিপালন ও প্রতিরোধব্যবস্থা আরও জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

সম্পর্কিত

তারেক রহমানের সঙ্গে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ গ্রুপ পরিচালকদের সাক্ষাৎ

আইডিএলসি ফাইন্যান্সের নতুন চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদ সাত্তার

এলপিজি ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

বসুন্ধরায় নারী উদ্যোক্তাদের মেলা শুরু

বাংলাদেশকে ২ কোটি ১৮ লাখ ইউরো অনুদান দেবে জার্মানি

রেমিট্যান্সের অর্থ পেতে সর্বোচ্চ ২ কর্মদিবস লাগবে

বিনা মূল্যে চালকদের চোখের পরীক্ষা করাবে উবার বাংলাদেশ

১৪তম বর্ষে নভোএয়ার, টিকিটে বিশাল ছাড়

অরাজক এলপিজির বাজার

রাষ্ট্রায়ত্ত ও বহুজাতিক ১০টি লাভজনক কোম্পানি শেয়ারবাজারে আনার সিদ্ধান্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা