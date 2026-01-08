মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে জনতা ব্যাংক ও বিএফআইইউর সভা

রেগুলেটরি অথরিটি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গত ১৭ ডিসেম্বর জনতা ব্যাংক পিএলসির সম্মানিত ডিরেক্টরদের সঙ্গে ‘অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অন এএমএল অ্যান্ড সিএফটি ফর দ্য বোর্ড অব ডিরেক্টরস’ শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সভায় ব্যাংকের করপোরেট সুশাসন জোরদার করতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (এএমএল) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের (সিএফটি) গুরুত্ব, বিএফআইইউ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি ব্যাংকের দায়বদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি নৈতিক ব্যাংকিং চর্চা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।
এ সময় বিএফআইইউর দুই সদস্য অতিরিক্ত পরিচালক মো. মশিউর রহমান ও যুগ্ম পরিচালক মো. মাহবুবুর রহমান প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে এএমএল ও সিএফটি প্রতিরোধে বোর্ড পর্যায়ের ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ে সম্যক ধারণা তুলে ধরেন।
পাশাপাশি সভায় ব্যাংকের পক্ষ থেকে এএমএল ও সিএফটি প্রতিরোধ-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। একই সঙ্গে একটি কার্যকর ও যুগোপযোগী পরিপালন ও প্রতিরোধব্যবস্থা আরও জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।