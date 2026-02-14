সিলেট বিভাগে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন মুজিবুর

সিলেট বিভাগে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন ধানের শীষের প্রার্থী মুজিবুর রহমান চৌধুরী। মৌলভীবাজার-৪ আসন থেকে জয়ী হয়েছেন তিনি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর ১ লাখ ২০ হাজার ৬৭৩ ভোটের ব্যবধান রয়েছে।
বেসরকারি নির্বাচনী ফলাফল থেকে জানা গেছে, ১ লাখ ৭০ হাজার ৮৭৭ ভোট পেয়েছেন মুজিবুর। তাঁর নিকটতম প্রার্থী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মনোনীত নূরে আলম হামিদী পেয়েছেন ৫০ হাজার ২০৪ ভোট।
অন্যদিকে সিলেট বিভাগে দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। সিলেট-৪ আসন থেকে জিতেছেন তিনি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর ১ লাখ ১৫ হাজার ৪৫৫ ভোটের ব্যবধান।
মুজিবুর রহমান চৌধুরী বলেন, এ বিজয় এলাকার মানুষের। এলাকার মানুষের ভালোবাসার জন্য তিনি তাঁদের কাছে ঋণী হয়ে থাকবেন। তিনি বলেন, ‘এই এলাকার মানুষ ধানের শীষকে মূল্যায়ন করেছেন। এখন আমার কাজ সেটির প্রতিদান দেওয়া।’