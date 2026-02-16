সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ইয়াহ-ইয়া, সম্পাদক জোবায়ের

সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতি ২০২৬-এর নির্বাচনে অ্যাডভোকেট গোলাম ইয়াহ-ইয়া চৌধুরী (সুহেল) সভাপতি ও অ্যাডভোকেট মো. জোবায়ের বখ্ত জুবের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।
আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) এই ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট মো. ছয়ফুল আলম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট মো. আব্দুল্লাহ আল-হেলাল ও অ্যাডভোকেট মো. কাওছার জুবায়ের।
এর আগে গতকাল রোববার সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সমিতির ২ নম্বর হলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির ১ হাজার ৬৬৫ জন ভোটারের মধ্যে ১ হাজার ৩৩৪ জন আইনজীবী ভোটার এই নির্বাচনে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এবারের বার্ষিক নির্বাচনে ২৪টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৫৮ জন আইনজীবী প্রার্থী।
ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী অ্যাডভোকেট গোলাম ইয়াহ-ইয়া চৌধুরী (সুহেল) ৫৭৪ ভোট পেয়ে সভাপতি, অ্যাডভোকেট পান্না লাল দাশ ৪৩৮ ভোট পেয়ে সিনিয়র সহসভাপতি, আব্দুস সোয়েব আহমদ ৫১০ ভোট পেয়ে সহসভাপতি, মো. জোবায়ের বখ্ত জুবের ৩৪৮ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক, মো. আব্দুল মুকিত (অপি) ৩১৩ ভোট পেয়ে যুগ্ম সম্পাদক-১, মো. হেদায়েত হোসেন তানবীর ৪৮৮ ভোট পেয়ে যুগ্ম সম্পাদক-২, মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম ৫৮১ ভোট পেয়ে ক্রীড়া ও সমাজবিষয়ক সম্পাদক, দেবব্রত চৌধুরী লিটন ৬৮৯ ভোট পেয়ে সহক্রীড়া ও সমাজবিষয়ক সম্পাদক, ঝুমকি পুরকায়স্থ ৬৭৮ ভোট পেয়ে লাইব্রেরি সম্পাদক, সৈয়দ ফেরদৌস আহমদ ৭২৮ ভোট পেয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, আবুল কালাম আজাদ রিপন ৫৯৭ ভোট পেয়ে ও মো. নাজমুল ইসলাম ৫৭৮ ভোট পেয়ে সহকারী নির্বাচন কমিশনার, সোনিয়া জেরীন চৌধুরী ৬৬২ ভোট পেয়ে মহিলাবিষয়ক সম্পাদক এবং সৈয়দা হেলেন বেগম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মহিলাবিষয়ক সহসম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া মো. জাহিদুল হক জাবেদ ৯২০ ভোট, মো. ওয়ায়েছ কুরুণী উজ্জ্বল ৬৯৪ ও জিয়াউল হক মোস্তাক ৬৭২ ভোট পেয়ে সহসম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।
সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের সাতটি পদে মো. ইরফানুজ্জামান চৌধুরী ৮৯৯ ভোট, মো. আতিকুর রহমান ৮৯৫, এ এস এম আব্দুল গফুর ৮৭২, মো. আনোয়ার হোসেন ৮৬৯, এ কে এম ফখরুল ইসলাম ৮৫৭, মোহাম্মদ জুয়েল ৮৪০ এবং মো. ওবায়দুর রহমান ৮২২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।