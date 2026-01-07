৭০০ কেজি ভেজাল গুড় ধ্বংস

ভেজাল গুড় বিক্রি ও খাদ্যে ভেজাল থাকার অভিযোগে সিরাজগঞ্জ শহরের এসএস রোড ও বাজার স্টেশন এলাকায় পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৯৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে ভেজাল প্রমাণিত হওয়ায় সাত শতাধিক কেজি গুড় জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।
আজ বুধবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত শহরের এসএস রোডের কয়েকটি গুড়ের দোকান ও বাজার স্টেশন এলাকার দুটি রেস্টুরেন্টে জেলা প্রশাসন ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যৌথ অভিযানে এই আদালত পরিচালনা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, অভিযানে ভেজাল গুড় পরীক্ষায় ভেজাল প্রমাণিত হওয়ায় ৭০০ কেজির বেশি গুড় জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।
এ সময় ভাই ভাই আমের আড়তের মালিককে ৩০ হাজার টাকা, সরল ট্রেডার্সকে ৫ হাজার টাকা এবং মানিক দত্ত গুড়ভান্ডারকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ ছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও খাদ্যে ভেজাল থাকার দায়ে বাজার স্টেশন এলাকার হোটেল জলিল অ্যান্ড দই ঘরকে ১ লাখ টাকা এবং ফুড কেয়ার প্লাস হোটেলকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুহুল আমিন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। অভিযানে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. আতিকুর রহমান, সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যসহ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।