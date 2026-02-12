হোম > সারা দেশ > সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা-৪ আসনেই দাঁড়িপাল্লা এগিয়ে

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরা জেলার চারটি সংসদীয় আসনের প্রাপ্ত কেন্দ্রের ফলাফলের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীরা সব আসনে এগিয়ে রয়েছেন।

সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসনে মো. ইজ্জত উল্লাহ, সাতক্ষীরা-২ (সদর-দেবহাটা) আসনে মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, সাতক্ষীরা-৩ (আশাশুনি-কালিগঞ্জ) আসনে সংশ্লিষ্ট জামায়াত প্রার্থী এবং সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর-কালিগঞ্জ আংশিক) আসনে জি এম নজরুল ইসলাম এগিয়ে রয়েছেন।

বেসরকারিভাবে এই ফলাফলের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, জেলার সব আসনে জামায়াত প্রার্থীরা জয়ী হওয়ার পথে রয়েছেন।

