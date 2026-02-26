হোম > সারা দেশ > সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় গরুবোঝাই ভ্যান খাদে পড়ে চালক নিহত, আহত ৩

পাটকেলঘাটা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি

আজ সকালে পাটকেলঘাটা থানার বালিগাদা এলাকার একটি ইটভাটা-সংলগ্ন স্থানে গরুবোঝাই ইঞ্জিনচালিত ভ্যান খাদে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কে গরুবোঝাই একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যান খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে মহাসড়কের পাটকেলঘাটা থানার কুমিরা ইউনিয়নের বালিগাদা এলাকার একটি ইটভাটা-সংলগ্ন স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত চালকের নাম ইশার আলী (৬০)। তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ধুলিহর এলাকার বাসিন্দা। আহত ব্যক্তিরা হলেন একই উপজেলার গোবরদাড়ী এলাকার মো. মামুন হোসেন, মোতালেব হোসেন এবং সরাবপুর এলাকার মো. আমিনুল ইসলাম।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার সকালে ইশার আলীসহ চারজন তিনটি গরু নিয়ে ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে করে সাতক্ষীরার আবাদের হাট থেকে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার খর্নিয়ার উদ্দেশে রওনা দেন। পথে কুমিরার বালিগাদা মোড় এলাকায় পৌঁছালে ভ্যানটির পেছনের চাকা পাংচার হয়ে যায়। এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই চালক ইশার আলীর মৃত্যু হয়। আহত তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পাটকেলঘাটা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জাহিদুল আলম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। আহত ব্যক্তিরা পাটকেলঘাটার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিষয়টি হাইওয়ে থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে।

