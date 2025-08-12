গাইবান্ধায় অটোরিকশার পেছনে ট্রাকের ধাক্কা, মাদ্রাসার সুপারসহ নিহত ৩

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর আঞ্চলিক সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় একটি অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তিনজন আহত হন। আজ মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভার খলসী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত যাত্রীরা হলেন উপজেলার শাখাহার ইউনিয়নের পিয়ারাপুর গ্রামের সিরাজ মণ্ডলের ছেলে মো. জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (৫৫)। তিনি পিয়ারাপুর দাখিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার ছিলেন। অন্য দুজন হলেন রাজাহার ইউনিয়নের চাপাপাড়া গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে মো. নুরনবী মহুরী (৫৭) ও বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার দাড়িদহ গ্রামের মোকচ্ছেদ মিয়ার ১৯ দিনের শিশুসন্তান পরাগ মিয়া।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বেলা আড়াইটার দিকে দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাক ও একটি যাত্রীবাহী অটোরিকশা গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভা এলাকার দিকে যাচ্ছিল। যানবাহন দুটি পৌরসভার খলসী এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ চলন্ত ট্রাকটি অটোরিকশার পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার তিন যাত্রী প্রাণ হারান। এ সময় আরও তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় ব্যক্তিরা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করেন।
গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বুলবুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনায় ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।