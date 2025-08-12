‘বাসায় একজন মরে আছে, পুলিশ যেন লাশ নিয়ে যায়’

নীলফামারীর সৈয়দপুরে রেলওয়ে কোয়ার্টার থেকে আলেমা বেগম (৪০) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশের বাড়ির ভাড়াটের ফোনকল পেয়ে আজ মঙ্গলবার দুপুরে শহরের মুন্সিপাড়া এলাকার মো. জাহিদুলের (৫০) কোয়ার্টার থেকে ওই নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফইম উদ্দীন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দুই দিন আগে জাহিদুল ঢাকার বিক্রমপুর থেকে আলেমা বেগমকে তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে আসেন। তার পরের দিন থেকে ওই কোয়ার্টারে তালা ঝুলছিল। আজ সকালে পাশের বাড়ির ভাড়াটে সেলিনা বেগমকে ফোন করে জাহিদুল ইসলাম বলেন, তাঁর বাসায় একজন মরে পড়ে আছে। পুলিশ যেন লাশ নিয়ে যায়। এ কথা বলে জাহিদুল কল কেটে দেন। এর পরপরই সেলিনার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। স্থানীয়রা আরও জানান, জাহিদুল ইসলামের বাবা মৃত জামাল উদ্দিন। তাঁর গ্রামের বাড়ি কাশিরাম বেলপুকুর ইউনিয়নের পূর্ব চাপড়ায়।
সৈয়দপুর থানার ওসি ফইম উদ্দিন বলেন, ‘লাশসহ বাসাটি আমাদের জিম্মায় নেওয়া হয়েছে। রংপুরের পুলিশের ক্রাইম সিন টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা আসার পর সুরতহাল রিপোর্ট করে লাশ থানায় নেওয়া হবে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নীলফামারীর মর্গে পাঠানো হবে।’ এ ছাড়া নিহতের আত্মীয়স্বজন এবং জাহিদুল ইসলামকে খুঁজে বের করার চেষ্টাও চলছে বলে জানান তিনি।