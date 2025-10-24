বহিষ্কৃত সাত নেতাকে আবারও দলে টানল বিএনপি

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কৃত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সাতজন নেতাকে পুনরায় দলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২৪ অক্টোবর ২০২৫) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে যাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাঁরা হলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য ও ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলাধীন ভালুকা উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল উদ্দিন সরকার পাপ্পু, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আমিন, পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক রুহুল আমিন দুলাল, নীলফামারী জেলাধীন জলঢাকা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি তাহমিদ ফয়সাল চৌধুরী কমেট, রংপুর জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য মোকাররম হোসেন সুজন এবং রংপুর জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আলি সরকার।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বহিষ্কৃত এই নেতারা দলের কাছে আবেদন করে ভবিষ্যতে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার অঙ্গীকার জানালে বিএনপির সিদ্ধান্তে তাঁদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে পুনরায় প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
বিএনপি নেতৃত্ব আশা করে, দলে ফিরে আসা এসব নেতা ভবিষ্যতে সংগঠনের নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলা মেনে কাজ করবেন।