মওলানা ভাসানী সেতুর বিদ্যুৎ সংযোগের তার চুরির ঘটনায় মামলা

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের হরিপুরে মওলানা ভাসানী সেতুর বিদ্যুৎ সংযোগের তার চুরির ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাকিম আজাদ আজ শনিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে ২০ আগস্ট সেতুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এ সময় সেতু কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে গিয়ে দেখে, সংযোগের তার চুরি হয়ে গেছে। তখন বাধ্য হয়ে জেনারেটর দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা হয়। তবে সন্ধ্যায় দর্শনার্থীরা তিস্তা সেতু দেখতে এসে পড়েন বিড়ম্বনায়। সেতুর শোভাবর্ধনের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে না ওঠায় ওই এলাকায় যানজট দেখা দেয়। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় একজনের।
এদিকে ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরে সেতুর সিকিউরিটি ইনচার্জ নুর আলম বাদী হয়ে শুক্রবার রাতে মামলা করেন। তবে মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে, ৫ লাখ ১০ হাজার টাকার সংযোগের তার চুরি হয়েছে।
এ বিষয়ে গাইবান্ধার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী উজ্জ্বল চক্রবর্তী বলেন, ‘সেতুর ওপর ও আশপাশের শোভাবর্ধনের বিদ্যুতের সংযোগের তার যারা চুরি করেছে, তারা সাধারণ চোর নয়। ভবিষ্যতে যাতে আর চুরি না হয়, সে জন্য পুলিশসহ আমরা চেষ্টা করছি।’