এবার মওলানা ভাসানী সেতুর রিফ্লেক্টর লাইট চুরি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত মওলানা ভাসানী সেতুতে পাঁচ লাখ টাকা মূল্যের ৩১০ মিটার বৈদ্যুতিক তার চুরির পর এবার বেশ কিছু রিফ্লেক্টর লাইট চুরি হয়েছে। তবে কতগুলো লাইট চুরি হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারেনি।
আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) সকালে রিফ্লেক্টর লাইট চুরির বিষয়টি নিশ্চিত করে গাইবান্ধা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী উজ্জ্বল চৌধুরী বলেন, বিষয়টি পুলিশকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে।
এর আগে, ৯২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বহু প্রতীক্ষিত সেতুটি উদ্বোধনের দিনগত রাতেই সেতুর বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়।
ফলে সন্ধ্যার পর সেতুসহ কয়েক কিলোমিটার সড়ক অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ছে। এতে দুর্ঘটনাসহ নানা ভোগান্তিতে পড়েছে রাতে চলাচলকারীরা।
তার চুরির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার লাইট চুরির ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রতিস্থাপনসহ এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সেতুতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
এদিকে বৈদ্যুতিক তার চুরির ঘটনায় সেতুর সিকিউরিটি ইনচার্জ নুর আলম বাদী হয়ে সুন্দরগঞ্জ থানায় মামলা করলেও চুরি যাওয়া তার উদ্ধার বা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
তবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেতুতে চুরি যাওয়া তার প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ল্যাম্পপোস্টগুলো সচল করতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন গাইবান্ধা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী উজ্জ্বল চৌধুরী।
গত বুধবার (২০ আগস্ট) এ সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
মোট ৯২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের হরিপুরঘাটে তিস্তার ওপর নির্মিত ১ হাজার ৪৯০ মিটার দীর্ঘ ও ৯ দশমিক ৬ মিটার প্রস্থের এই সেতুটি দেশের ইতিহাসে এলজিইডির সর্ববৃহৎ প্রকল্প। যার অর্থায়ন করেছে বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এবং ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওফিড)।