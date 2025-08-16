সৈয়দপুরে নদী থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

নীলফামারীর সৈয়দপুরে খড়খড়িয়া নদী থেকে আবির ইসলাম নামে (১০) এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে রাবেয়া মোড়ের কাছে নদীর ব্রিজের দক্ষিণ দিক থেকে লাশটি উদ্ধার করেন সৈয়দপুর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।
মৃত আবির দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার সোনাপুকুর এলাকার জাকির হোসেনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, নদীতে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে যায় আবির। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে না পাওয়ায় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দুই ঘণ্টা তল্লাশি করে বেলা ১টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করে। সৈয়দপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হামিদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।