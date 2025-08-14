বাসের ধাক্কায় খুলে গেল ট্রাকের ৪ চাকা, চালকের সহকারী নিহত

রংপুরের মিঠাপুকুরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ভুট্টার বীজবোঝাই ট্রাকের চাকা খুলে সার্ভিস লেনে ঢুকে পড়েছে। এ ঘটনায় বাসের সহকারী সুজন (৪০) নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের জায়গীরহাটের বাতাসন ফতেপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বড়দরগাহ হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উমর ফারুক এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
হাইওয়ে পুলিশ জানায়, আজ ভোরে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ভুট্টার বীজবোঝাই ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ১২-৪৪৮২) রুফ ক্রপ কেয়ার লিমিটেডের সামনে পৌঁছালে পেছন থেকে দ্রুতগতির পিংকি বাচ্চু পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো-ব ১৪-৯৯৭২) যাত্রীবাহী একটি বাস ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকটির চারটি চাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সার্ভিস লেনে ঢুকে যায়।
এ ঘটনায় বাসের সহকারী সুজন মাথায় গুরুতর জখম পান। ফায়ার সার্ভিস সদস্যদের সহযোগিতায় বড়দরগাহ হাইওয়ে পুলিশ তাঁকে মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সুজনের বাড়ি কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার মধ্য সাদুল্যা ফকিরপাড়া গ্রাম।
এ বিষয়ে ওসি উমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিহতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর রেকারের মাধ্যমে বাস ও ট্রাক সরানোর কাজ চলছে। বর্তমানে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।