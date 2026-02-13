হোম > সারা দেশ > রংপুর

গাইবান্ধায় বাম দলের সব প্রার্থীসহ জামানত হারালেন ২৮ জন

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধা জেলার পাঁচটি সংসদীয় আসনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে বিএনপি, জামায়াত, বাম রাজনৈতিক দলসহ মোট ৪০ প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রদত্ত ভোটের ফলাফলে ২৮ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) গাইবান্ধা জেলা নির্বাচন কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়। এবারের নির্বাচনে জামানত হারানো প্রার্থীরা হলেন—

গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসন থেকে আটজন প্রার্থীর মধ্যে পাঁচজনের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন—হাতপাখা প্রতীকের রমজান আলী, কাঁচি প্রতীকের পরমানন্দ দাস, প্রজাপতি প্রতীকের কওছর আজম হান্নু, কলস প্রতীকের ছালমা আক্তার ও ঢেঁকি প্রতীক প্রার্থী মোস্তফা মহসিন।

গাইবান্ধা-২ (সদর) আসন থেকে সাতজন প্রার্থীর মধ্যে পাঁচজনের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন—লাঙ্গল প্রতীকের আব্দুর রশীদ সরকার, হাতপাখা প্রতীকের মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ, কলম প্রতীকের শাহেদুর জাহান, কাস্তে প্রতীকের মিহির কুমার ঘোষ ও কাঁচি প্রতীক প্রার্থী আহসানুল হাবীব সাঈদ।

গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসন থেকে ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে আটজনের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন—লাঙ্গল প্রতীকের মইনুর রাব্বী চৌধুরী, ট্রাক প্রতীকের সুরুজ মিয়া, হাতপাখা প্রতীকের এ টি এম আওলাদ হোসাইন, কাস্তে প্রতীকের আব্দুল্লাহ আদিল, আপেল প্রতীকের মোছাদ্দিকুল ইসলাম, কলম প্রতীকের মনজুরুল হক, ঘোড়া প্রতীকের এস এম খাদেমুল ইসলাম খুদি ও ঢেঁকি প্রতীক প্রার্থী আজিজার রহমান।

গাইবান্ধা-৪ (গোবিন্দগঞ্জ) আসন থেকে ছয়জন প্রার্থীর মধ্যে চারজনের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন—লাঙ্গল প্রতীকের কাজী মো. মশিউর রহমান, হাতপাখা প্রতীকের সৈয়দ তৌহিদুর রহমান তুহিন, কোদাল প্রতীকের আতোয়ারুল ইসলাম ও মোটরসাইকেল প্রতীক প্রার্থী আব্দুর রউফ আকন্দ।

নাটোরে ২৭ প্রার্থীর ১৯ জনেরই জামানত বাজেয়াপ্ত

গাইবান্ধা-৫ (ফুলছড়ি-সাঘাটা) আসন থেকে ৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ছয়জনের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন—লাঙ্গল প্রতীকের শামীম হায়দার পাটোয়ারী, হাতপাখা প্রতীকের আজিজুল ইসলাম, কাঁচি প্রতীকের রাহেলা খাতুন, কাস্তে প্রতীকের শ্রী নিরমল, ঘোড়া প্রতীকের মেহেদী হাসান বিদ্যুৎ ও মোটরসাইকেল প্রতীক প্রার্থী এইচ এম গোলাম শহীদ রনজু।

এ বিষয়ে গাইবান্ধা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম বলেন, নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত মোট বৈধ ভোটের আট ভাগের এক ভাগের কম পেলে সেই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ নিয়মে গাইবান্ধা জেলার ২৮ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

সম্পর্কিত

রংপুর বিভাগের ৩৩ আসনের ১৭টি জামায়াতের, বিএনপির কতটি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

রংপুরে ছয় আসনেই জামায়াত জোটের একচ্ছত্র জয়

রংপুর-৪ আসনে শাপলা কলির আখতার হোসেন বিজয়ী

রংপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে দ্বিগুণের বেশি ভোটে হারালেন জামায়াতের রায়হান সিরাজী

রংপুর-৫ আসনে বিএনপির গোলাম রব্বানীকে হারাতে যাচ্ছেন জামায়াতের গোলাম রব্বানী

রংপুর-২ আসনে ৮০ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে এ টি এম আজহারুল

গাইবান্ধা-১ আসনে ১০ কেন্দ্রে বিএনপি পেয়েছে ২১৮৪, জামায়াত ১২৪৭৭

রংপুরে ভোটের ‘ঈদ’ শেষে চলছে গণনা

ভোট ও গণভোটের বাক্স একই হওয়ায় গণনায় বিলম্বের আশঙ্কা ডা. জাহিদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা