কালীগঞ্জে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 

তানবীন ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ট্রাকচাপায় তানবীন ইসলাম (২৬) নামের এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কে উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের জেলেপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তানবীন ইসলাম উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের ইশোরকোল গ্রামের আব্দুল কাদের হোসেনের ছেলে। তিনি স্থানীয় কাকিনাহাট মোস্তফাবিয়া কামিল মাদ্রাসার আলিম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, তানবীন মোটরসাইকেলে চড়ে কাকিনা বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় জেলেপাড়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক লালমনিরহাট থেকে আসা বুড়িমারীগামী মালবাহী একটি ডাম্প ট্রাক তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তর মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ট্রাকটি আটকে পুলিশের কাছে দেন। ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) রমজান আলী বলেন, ট্রাকটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

