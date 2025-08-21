হোম > সারা দেশ > রংপুর

কলেজছাত্র সিজু হত্যার ঘটনায় ওসিসহ ১৫ জনের নামে মামলা

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

সাঘাটা থানার ওসি বাদশা আলম। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার সাঘাটায় কলেজছাত্র সিজু মিয়া হত্যার অভিযোগে সাঘাটা থানার ওসিসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার মামলাটি করেন নিহত সিজু মিয়ার মা রিক্তা বেগম। তিনি গাইবান্ধা সাঘাটা থানার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

আদালতের বিচারক পাপড়ি বড়ুয়া অভিযোগ আমলে নিয়ে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেন। আগামী ৬০ দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দিতে বলা হয়েছে।

অভিযোগপত্রে ১৫ জনের নাম উল্লেখসহ চার-পাঁচজনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। নামীয় আসামিরা হলেন সাঘাটা থানার ওসি বাদশা আলম, এএসআই রাকিবুল ইসলাম, এএসআই মশিউর, এএসআই মহসিন আলী সরকার, এএসআই আহসান হাবিব, এএসআই উজ্জ্বল, এএসআই (ডিউটি অফিসার) লিটন মিয়া, হামিদুল ইসলাম, আজাদুল ইসলাম, নয়ন চন্দ্র, জয় চন্দ্র, ধর্মচন্দ্র বর্মণ, সাব্বির হোসেন, ইউসুফ আলী, মমিনুল ইসলাম।

অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, কলেজছাত্র সিজু মিয়াকে পরিকল্পিতভাবে থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফ্যাসিস্ট আ.লীগের দোসর আসামিরা হত্যা করেন। পরিকল্পিত এই হত্যাকে পরে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে তারা।

এ বিষয়ে গাইবান্ধা আদালতের পুলিশের উপপরিদর্শক জামাল উদ্দিন বলেন, ‘আদালত অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন শুনেছি। তবে, আদেশের কাগজ আমি এখনো হাতে পাইনি।’

