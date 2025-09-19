হোম > সারা দেশ > রংপুর

গঙ্গাচড়ায় সেতু রক্ষা বাঁধের ভাঙন এলাকা পরিদর্শনে এলজিইডির কারিগরি দল

 গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি

নদীতে পানি বাড়ায় রংপুরের গঙ্গাচড়ায় দ্বিতীয় তিস্তা সেতু রক্ষা বাঁধের ৭০ মিটার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় দ্বিতীয় তিস্তা সেতুর পশ্চিম পাশে সেতু রক্ষা বাঁধের ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে বাঁধটির প্রায় ৭০ মিটার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আজ শুক্রবার সকালে ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) একটি কারিগরি দল।

স্থানীয়রা বলছেন, গত তিন দিন ভাঙন অব্যাহত রয়েছে; কিন্তু এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি এলজিইডি। ঢাকা থেকে দল এসেছে। কিন্তু তারা কাজ করতে করতে আরও ১০০ থেকে ১৫০ ফুট ভেঙে যাবে।

লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নের মহিপুর এলাকার বাসিন্দা মোন্নাফ মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তিন দিন পরে আজকে ঢাকা থেকে লোক এসে দেখল। এখন কোন দিন যে কাজ শুরু করবে? কাজ তাড়াতাড়ি শুরু না করলে অনেক দূর ভেঙে নদীতে বিলীন হবে। আমরা চাই দ্রুত এখানে কাজ শুরু হোক। না হলে তিস্তা ব্রিজ হুমকির মুখে পড়ে যাবে।’

এলজিইডি রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মুসা বলেন, ‘আমাদের ঢাকা থেকে কারিগরি টিম এসেছে। তারা পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিলে সে অনুযায়ী কাজ করা হবে।’

সেতু রক্ষা বাঁধটির ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন শেষে এলজিইডির ঢাকার রিভার ট্রেনিং ইঞ্জিনিয়ার কনসালট্যান্ট প্রকৌশলী ড. লুৎফর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, নদীর নাব্যতাসংকটের কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সংকট মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

