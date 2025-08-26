গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের ২ যাত্রী নিহত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও দুই যাত্রী আহত হয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে উপজেলা শহরের পান্তাপাড়া উচ্চবিদ্যালয় গেটের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট পৌর শহরের চাম্পাতলী গ্রামের ইনছের আলীর ছেলে হামিদুল ইসলাম ও নবাব আলীর ছেলে রকি (২৮)।
তাঁরা দুজনই একই এলাকার বাসিন্দা। আহত ব্যক্তিরা হলেন অটোভ্যানের চালক রবিউল ইসলাম ও আরও এক যাত্রী আব্দুল বাকী।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পুলিশ জানায়, আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে একটি অটোভ্যান চারজন যাত্রী নিয়ে ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক পারাপার হচ্ছিল। এ সময় পান্তাপাড়া উচ্চবিদ্যালয় গেটের সামনে রংপুরের দিক থেকে ছেড়ে আসা বগুড়াগামী একটি ট্রাক যাত্রীবাহী অটোভ্যানকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই অটোভ্যানের দুজন নিহত হন। এ সময় অটোভ্যানচালকসহ দুজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে যায়। নিহত দুজনের লাশ উদ্ধার করে হাইওয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি ঘটনার পরপরই পালিয়ে যাওয়ায় আটক করা সম্ভব হয়নি।