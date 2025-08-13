হাসিনার ছবি ছাপিয়ে ভোট করা ব্যক্তিদের দিয়ে জাপা ভাঙার ষড়যন্ত্র হচ্ছে: মোস্তাফিজার

জাতীয় পার্টির (জাপা) কো-চেয়ারম্যান ও রংপুর সিটি করপোরেশনের (রসিক) মেয়র মোস্তাফিজার রহমান বলেছেন, যে রুহুল আমিন হাওলাদার শেখ হাসিনার ছবি দিয়ে পোস্টার ছাপিয়ে নির্বাচন করেছেন, যে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ শেখ হাসিনার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তাঁর ছবি দিয়ে নির্বাচন করেছেন, যে চুন্নু নির্বাচন করেছেন শেখ হাসিনার ছবি লাগিয়ে, তাঁদের দিয়ে জাতীয় পার্টিকে ভাঙার একটি ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।
মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘এই ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি। আজ থেকে ঘোষণা করছি, রংপুর বিভাগে এই দালাল চক্রকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো।’
আজ বুধবার রংপুরে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরসহ দলীয় নেতা-কর্মীদের নামে করা ‘মিথ্যা’ মামলা প্রত্যাহার, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদ এবং মব বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ ও সমাবেশে মোস্তাফিজার রহমান এসব কথা বলেন।
মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘আমরা আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগে আছি। দিনের বেলায় মানুষ কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। রাতে গাড়িতে লাশ মিলছে। ১২ বছরের শিশু পর্যন্ত জবাই করা হচ্ছে। এই অবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।’
বিকেল ৪টার দিকে নগরের সেন্ট্রাল রোডের দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি রংপুর প্রেসক্লাব, পায়রা চত্বর ও সিটি বাজার ঘুরে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ করা হয়। মিছিল শেষে নগরের সেন্ট্রাল রোডে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, রুহুল আমিন হাওলাদার, মুজিবুল হক চুন্নুর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন বিক্ষোভকারীরা।
সমাবেশে মোস্তাফিজার রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। এ সময় রংপুর মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস এম ইয়াসির, জেলা কমিটির আহ্বায়ক আজমল হোসেন, সদস্যসচিব আবদুর রাজ্জাকসহ অন্য নেতারা বক্তব্য দেন।
মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের খুন করতে গিয়েছিলেন—এমন মিথ্যা অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। দেশে মিথ্যা মামলা করে মামলা-বাণিজ্য চলছে। একটি মামলায় নাম দেওয়া, নাম কেটে দেওয়ায় ৫ থেকে ১০ লাখ থেকে ৫০ লাখ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এভাবে সারা দেশের প্রায় কোটি লোকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এ মামলা পুলিশ তদন্ত করবে কীভাবে, চার্জশিট দেবে কীভাবে, বিচার হবে কীভাবে? এই মিথ্যা মামলা করে দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।’