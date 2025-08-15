ইউপি চেয়ারম্যানসহ তিন আওয়ামী লীগ নেতা কারাগারে

রংপুরের তিন উপজেলায় বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলা এই অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বাধা, অর্থ জোগানের পরিকল্পনা ও অন্যান্য অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পীরগঞ্জের পাঁচগাছি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বাবলু মিয়া (৫০), কাউনিয়ার টেপামধুপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুল ইসলাম শফি (৫৭) এবং মিঠাপুকুরের মিলনপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আতিয়ার রহমান।
পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বাবলু মিয়াকে আটক করা হয়।
মিঠাপুকুর থানার ওসি নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন, একাধিক মামলার আসামি আতিয়ার রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অর্থ জোগানের পরিকল্পনা এবং সাবেক সংসদ সদস্য এইচ এন আশিকুর রহমান ও তাঁর ছেলে রাশেক রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ৩৫ লাখ টাকার বিনিময়ে নৌকা প্রতীক পেয়ে বিনা ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
রংপুরের পুলিশ সুপার আবু সাইম বলেন, গ্রেপ্তারের পর তাঁদের আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা হয়েও তাঁরা রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান থাকবে।