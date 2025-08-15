হোম > সারা দেশ > রংপুর

ইউপি চেয়ারম্যানসহ তিন আওয়ামী লীগ নেতা কারাগারে

রংপুর প্রতিনিধি

বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগের তিন নেতা। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের তিন উপজেলায় বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলা এই অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বাধা, অর্থ জোগানের পরিকল্পনা ও অন্যান্য অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পীরগঞ্জের পাঁচগাছি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বাবলু মিয়া (৫০), কাউনিয়ার টেপামধুপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুল ইসলাম শফি (৫৭) এবং মিঠাপুকুরের মিলনপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আতিয়ার রহমান।

পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বাবলু মিয়াকে আটক করা হয়।

মিঠাপুকুর থানার ওসি নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন, একাধিক মামলার আসামি আতিয়ার রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অর্থ জোগানের পরিকল্পনা এবং সাবেক সংসদ সদস্য এইচ এন আশিকুর রহমান ও তাঁর ছেলে রাশেক রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ৩৫ লাখ টাকার বিনিময়ে নৌকা প্রতীক পেয়ে বিনা ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

রংপুরের পুলিশ সুপার আবু সাইম বলেন, গ্রেপ্তারের পর তাঁদের আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা হয়েও তাঁরা রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান থাকবে।

সম্পর্কিত

বিএনপি নেতাকে মারধরের মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

বিরামপুরে ট্রাকচাপায় মা ও নবজাতক নিহত

বাসের ধাক্কায় খুলে গেল ট্রাকের ৪ চাকা, চালকের সহকারী নিহত

দুই সন্তানের জনককে আদালতে শিশু দেখিয়ে জামিন

ভোটকেন্দ্রে কর্মকর্তা হত্যা মামলায় বিএনপির ১২৩ জন খালাস

গণপিটুনিতে জামাতা-শ্বশুর নিহতের ঘটনায় তিন দিনের রিমান্ডে চার আসামি

দুধকুমারের পানি বিপৎসীমার ৬ সেন্টিমিটার ওপরে

রংপুরে হত্যাচেষ্টার মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি গ্রেপ্তার

জীবন থাকতে কবর থেকে ছেলের লাশ তুলতে দেব না: হাফেজ আজিজুলের বাবা-মা

তারাগঞ্জে গণপিটুনিতে শ্বশুর-জামাতার মৃত্যু: দুই এসআইসহ ৮ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা