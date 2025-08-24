হোম > সারা দেশ > রংপুর

লালমনিরহাটে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, নিহত ২

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 

লালমনিরহাটে সংঘর্ষে দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক মারা গেছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন। আজ রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নের মোকাদ্দেসনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার নয়নখোলা ডাঙ্গারহাট এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে সবুজ মিয়া (২৬) ও একই এলাকার ফাহিম (২৫)। সোহাগ (২৭) নামের আরও এক যুবক আহত হয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, উপজেলার দোয়ানী ব্রিজ এলাকা থেকে বড়খাতাগামী বাইপাস সড়ক দিয়ে একটি মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলেন তিন যুবক। বিপরীত দিক থেকে আসছিল আরও একটি মোটরসাইকেল। ঘটনাস্থলে পৌঁছলে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় তিন যুবকের মোটরসাইকেলটি পাশের গাছে ধাক্কা লাগে। এতে সবুজ ও ফাহিম ঘটনাস্থলেই মারা যান। সোহাগ নামের অপর একজন আহত হন। তবে অপর মোটরসাইকেল আরোহী অক্ষত রয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাতীবান্ধা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

বড়খাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে অফিসার পাঠিয়ে লাশ উদ্ধার করে যোগাযোগ সচল করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

