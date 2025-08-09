ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবি, দুজনকে আটকে পুলিশে দিল জনতা

নীলফামারীর সৈয়দপুরে ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবির করায় দুজনকে আটকে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয়রা। আজ শনিবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কাশিরাম বেলপুকুর ইউনিয়নের চওড়া অচিনা ডাংগা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের মো. আশরাফ আলীর ছেলে মো. দুলাল হোসেন (৪৬) ও নীলফামারী সদর উপজেলার দারোয়ানি মোল্লাপাড়া এলাকার মৃত ইনসানের ছেলে মো. ফারুক হোসেন (৪৫)।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফইম উদ্দিন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আটক দুজন ওই এলাকার স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবি করলে স্থানীয়দের মনে সন্দেহ হয়। পরে ওই দুজনকে আটক করে পুলিশে খবর দেয় তারা। সৈয়দপুর থানা-পুলিশ তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে।
এ বিষয়ে সৈয়দপুর থানার ওসি ফইম উদ্দিন জানান, আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।