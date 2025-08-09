হোম > সারা দেশ > রংপুর

ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবি, দুজনকে আটকে পুলিশে দিল জনতা

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি 

দুজনকে আটকে পুলিশে দেয় জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর সৈয়দপুরে ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবির করায় দুজনকে আটকে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয়রা। আজ শনিবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কাশিরাম বেলপুকুর ইউনিয়নের চওড়া অচিনা ডাংগা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের মো. আশরাফ আলীর ছেলে মো. দুলাল হোসেন (৪৬) ও নীলফামারী সদর উপজেলার দারোয়ানি মোল্লাপাড়া এলাকার মৃত ইনসানের ছেলে মো. ফারুক হোসেন (৪৫)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফইম উদ্দিন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আটক দুজন ওই এলাকার স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবি করলে স্থানীয়দের মনে সন্দেহ হয়। পরে ওই দুজনকে আটক করে পুলিশে খবর দেয় তারা। সৈয়দপুর থানা-পুলিশ তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে সৈয়দপুর থানার ওসি ফইম উদ্দিন জানান, আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

‘গ্যাস ট্যাবলেট’ খেয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

‘প্রেসক্লাবের গুষ্টি সাফ করে দেব’: কৃষক দল নেতার বক্তব্য ভাইরাল

দেড় মাস পর বড়পুকুরিয়া খনি থেকে ফের কয়লা উত্তোলন শুরু

বিচারহীনতার সংস্কৃতি সাংবাদিক হত্যার মূল কারণ: রংপুরে সাংবাদিকেরা

অস্ত্রের চেয়েও মারাত্মক চ্যালেঞ্জ এআই ও সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার: সিইসি

প্রকাশ্যে সাংবাদিককে খুন, এ পরিবেশে নির্বাচন অসম্ভব: ফারুক হাসান

বালিয়াডাঙ্গীতে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

জোর করে শিক্ষকের পদত্যাগ, বছরজুড়ে আছেন খেয়ে না খেয়ে

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের বাড়িতে আগুন, বিচার দাবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা