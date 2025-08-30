নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে কুড়িগ্রামে বিক্ষোভ

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে কুড়িগ্রামে মিছিল-সমাবেশ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার কুড়িগ্রাম শহরসহ উলিপুর, নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ী উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়। এসব সমাবেশ থেকে নুরের ওপর হামলায় জড়িতদের শাস্তি এবং জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের দাবি তোলা হয়।
আজ বিকেলে কুড়িগ্রাম শহরের শাপলা চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের কলেজ মোড় প্রদক্ষিণ করে ফের আগের জায়গায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ করেন নেতা-কর্মীরা। এ সময় এনসিপি নেতা-কর্মীরাও তাঁদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দেন।
গণঅধিকার পরিষদের কুড়িগ্রাম শাখা সভাপতি অ্যাডভোকেট সাজ্জাদ হোসেন পলাশের নেতৃত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, জাতীয় পার্টির কাঁধে ভর করে স্বৈরাচার আবার বাংলাদেশে পুনর্বাসিত হতে চায়। জাতীয় পার্টিকে শক্তি জোগাচ্ছে সরকারেরই একটি অংশ। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে ভিপি নুরসহ অন্য নেতা-কর্মীদের ওপর হামলাকারীদের আইনের আওতায় না আনা হলে বৃহত্তর আন্দোলন করে সরকারকে বাধ্য করা হবে। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার দায় অন্তর্বর্তী সরকারকেই নিতে হবে।
একই দাবিতে আজ বিকেলে উলিপুর, ফুলবাড়ী ও নাগেশ্বরী উপজেলাতেও বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা।