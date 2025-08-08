জয়পুরহাটে তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

জয়পুরহাট সদর উপজেলার হরিপুর এলাকা থেকে তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করেন র্যাব-৫-এর সদস্যরা। আজ শুক্রবার দুপুরে র্যাব-৫, জয়পুরহাট ক্যাম্প থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মনছুর আলী (৩২), মো. যোহা (২১) এবং মো. লেবু (৩৫)। তাঁদের বাড়ি জয়পুরহাট সদর উপজেলার হরিপুর সাহেবপাড়া ও বড়মাঝিপাড়া এলাকায়।
র্যাব সূত্রে জানা গেছে, অভিযানকালে তাদের কাছ থেকে ৬৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, একটি মোবাইল ফোন এবং মাদক বিক্রির সাড়ে ৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন, মাদক বিক্রি করার জন্য তাঁরা হরিপুর এলাকায় ছিলেন।
র্যাব জানায়, গ্রেপ্তার তিনজনই চিহ্নিত মাদক কারবারি। জয়পুরহাট সদর থানায় করা মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এ সিন্ডিকেটের অন্য সদস্যদের গ্রেপ্তারে র্যাবের গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলেও জানায় র্যাব।