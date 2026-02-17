রাজবাড়ীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

রাজবাড়ীতে জাহিদ ফকির (৩০) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে পৌর শহরের বিনোদপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত জাহিদ রাজবাড়ী পৌরসভার বিনোদপুর এলাকায় মাহাতাব ফকিরের ছেলে।
নিহত ব্যক্তির বড় ভাই মামুন ফকির বলেন, ‘সকাল থেকে জাহিদ ফকির বাড়িতেই ছিল। দুপুরের দিকে সে বাড়ির পাশে স্কুলমাঠে যায়। এ সময় অজ্ঞাতনামা চার-পাঁচজন যুবক তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন জাহিদকে উদ্ধার করে রাজবাড়ী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’ রাজবাড়ী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবু রাসেল বলেন, খবর পেয়ে রাজবাড়ী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, পূর্বশত্রুতার জেরে এই হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’