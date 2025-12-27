হোম > সারা দেশ > নীলফামারী

নীলফামারী-১ আসন: তুহিনের মনোনয়ন দাবি সমর্থকদের, আফেন্দীকে বর্জনের হুঁশিয়ারি

ডিমলা (প্রতিনিধি) নীলফামারী

নীলফামারী-১ আসনে প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিনের মনোনয়ন দাবিতে তাঁর সমর্থকদের মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারী-১ আসনে (ডোমার-ডিমলা) সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভাগনে প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিনকে ধানের শীষের প্রতীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন তাঁর সমর্থকেরা। আজ শনিবার দুপুরে ডিমলা ও ডোমার উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল করেন তাঁরা। এ সময় জোটের প্রার্থী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীকে বর্জনের হুঁশিয়ারি দেন।

আজ দুপুরে ডিমলা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে তুহিনপন্থীরা। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে স্মৃতি অম্লান চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেন নেতা-কর্মীরা।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, নীলফামারী-১ আসনে বিএনপির নেতা প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিনকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে। তাঁরা জোটের প্রার্থী মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীর পক্ষে কোনোভাবেই কাজ করবেন না। এ সময় তাঁরা জোট প্রার্থী আফেন্দীকে বর্জনের হুঁশিয়ারি দেন।

একই দাবিতে ডোমার উপজেলায়ও বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সংবাদ সম্মেলন করেন।

দুই উপজেলায় বিক্ষোভে শতাধিক নেতা-কর্মী অংশ নেন। তাঁদের কয়েকজন প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে কাফনের কাপড় পরে মিছিলে অংশ নেন।

ডিমলা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সদস্য রাব্বানী প্রধান বলেন, ‘এই আসনে প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিন দীর্ঘদিন ধরে মাঠে কাজ করছেন। তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের সমর্থন তাঁর পক্ষেই। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হলে আমরা তা মেনে নেব না।’

জেলা বিএনপির উপদেষ্টা অধ্যাপক রইসুল আলম চৌধুরী বলেন, ‘আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই, এই আসনে তুহিন ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে বিএনপির নেতা-কর্মীরা মাঠে নামবে না। প্রয়োজনে জোটের প্রার্থীকে বর্জন করা হবে।’

প্রসঙ্গত, নির্বাচনী সমঝোতার অংশ হিসেবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশকে নীলফামারী-১-সহ চারটি আসন ছাড় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি।

