বাংলাদেশ এখন অস্থির সময় পার করছে: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

‘বাংলাদেশ এখন অস্থির সময় পার করছে’ বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। আজ রোববার দুপুরে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার মাগুড়া উচ্চবিদ্যালয় মাঠে সাবেক কৃতী শিক্ষার্থী হিসেবে উপস্থিত থেকে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দেশে গত ৬০ বছরে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে নারীশিক্ষার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। গ্রামগঞ্জে সব বিদ্যালয়ে অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী এখন নারী। তবে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি শিক্ষার মানোন্নয়ন নয়, রাষ্ট্রে তা ইমপ্যাক্ট করা হচ্ছে শিক্ষার মান উন্নয়ন।
শিক্ষা ও শিক্ষকদের মান উন্নয়নের দিকে গুরুত্বারোপ করে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘অনেক ক্ষেত্রে লেখাপড়া ছাড়াই পাস করে দেওয়ার প্রবণতা ছিল। বর্তমানে এই অবস্থা হতে বের হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু অর্থ বরাদ্দ নয়, এর যথাযথ ব্যবহার করা প্রয়োজন।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তনিমা জামান তন্বী প্রমুখ।