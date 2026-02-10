নাটোরে ইসলামী ব্যাংকের ৪ কোটি টাকার লেনদেনে স্থগিতাদেশ

নাটোর সোনালী ব্যাংকের প্রধান শাখার অনুকূলে ইসলামী ব্যাংক ঢাকার একটি শাখার চার কোটি টাকার নিষ্পত্তি আদেশ স্থগিত ঘোষণা করেছে সোনালী ব্যাংক। এই মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেন করে ভোট কেনার চেষ্টার অভিযোগ করেছিলেন নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু। এ ঘটনায় উল্লিখিত টাকাছাড়-সংক্রান্ত লেনদেন বন্ধের দাবি জানিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত আবেদন করেছিলেন ধানের শীষের এই প্রার্থী।
আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) নাটোর শহরের আলাইপুরে নিজ নির্বাচনী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের কাছে দুলু এই অভিযোগ করেন। তবে রাতেই এ বিষয়ে নিষ্পত্তি আদেশ স্থগিত করে ব্যাংকের প্রধান কর্তৃপক্ষ।
বিএনপি প্রার্থী দুলুর অভিযোগ, সম্প্রতি নাটোর সোনালী ব্যাংকের প্রধান শাখায় ঢাকাস্থ ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখার একটি অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় চার কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে। অতীতে সোনালী ব্যাংকের ওই শাখায় এ ধরনের লেনদেনের নজির নেই। নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে এই টাকা ভোট কেনাবেচায় ব্যবহৃত হতে পারে।
দুলু বলেন, ঘটনাটি স্বাভাবিক নয়। কেননা, ভোট আসন্ন। এ টাকা ভোট কেনার মতো গুরুতর অপরাধে ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।
অভিযোগ অস্বীকার করে নাটোর ইসলামী ব্যাংকের এভিপি মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘ভোটের সময় ব্যাংক বন্ধ থাকবে, তাই এটিএম বুথে পর্যাপ্ত টাকা নিশ্চিত করতে এই ফান্ড আনা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকসংখ্যা, দৈনন্দিন গড় লেনদেনসহ আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে চার কোটি টাকা লেনদেন আমাদের জন্য বড় কোনো বিষয় নয়। একে সন্দেহজনক ভাবার কোনো কারণ নেই।’